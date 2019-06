Air France-Klm e Accor, loyalty program più ampliato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una partnership che si rafforza ancora di più con le offerte che offrirannoe il. Per la prima volta nel mercato travel in Europa offriranno un doppio sistema di premi accessibili a tutti i clienti fidelizzati di entrambe le aziende. Sia che viaggino su un voloo soggiornino in undel Gruppo Accor, si guadagneranno sia miglia che punti degli hotel.Benjamin Smith,si è detto "soddisfatto di questa partnership perché il nostro obiettivo è quello di soddisfare il nostro cliente, e Accor ci è sempre stata vicino nell'introduzione di queste ulteriori opzioni per guadagnare e spendere, in maniera flessibile le nostre miglia e i punti Le Club AccorHotels"."I nostri clienti più fedeli - conclude il Presidente di Accor,– potranno beneficiare di due formidabili punti di riferimento del turismo globale, l'obiettivo è quello di dar vita ad un'per entrare ancor di più nella vita quotidiana dei nostri associati, sfruttando l'impronta internazionale di entrambi i Gruppi".