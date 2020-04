(Teleborsa) - Ottima giornata per Air France -Klm, che amplia la performance positiva, con un incremento dell'1,81%. A sostenere gli acquisto concorrono le parole del Ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, che assicura: "Non lasceremo Air France-Klm sola a fronteggiare la crisi". "Air France-Klm è una bella compagnia - ha aggiunto - e vogliamo che resti come è e per questo siamo pronti a sostenerla"



L'analisi settimanale del titolo della compagnia aerea d'Oltralpe rispetto all'indice EURO STOXX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Air France -Klm, che fa peggio del mercato di riferimento.



Analizzando lo scenario di Air France -Klm si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,797 Euro. Prima resistenza a 5,027. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,694. © RIPRODUZIONE RISERVATA