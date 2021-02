(Teleborsa) - Il gruppo Air France-Klm ha chiuso il 2020 con un bilancio in rosso per 7,1 miliardi di euro, conseguenza della perdita del 67% dei passeggeri rispetto al 2019. Il fatturato ha subito un calo del 59% rispetto al 2019, attestandosi a 11,1 miliardi di euro.



E il trend del primo trimestre del 2021 è contrassegnato ancora da forte incertezza sulla possibilità di ripresa del traffico. Benjamin Smith, ceo del gruppo Air France-Klm, ha dichiarato che gli sforzi saranno concentrati a migliorare le prestazioni economiche per farsi trovare pronti alla ripresa "che avverrà non appena la vaccinazione sarà diffusa su larga scala e le frontiere saranno riaperte". © RIPRODUZIONE RISERVATA