Air France - KLM chiude 1° trimestre con aumento perdita

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con unadi euro ed un utile operativo in rosso per 303 milioni di euro, dopo che ili è stato più che bilanciato dalla"Come anticipato, ilper il settore delle compagnie aeree europee, compreso il gruppo Air France-KLM", ha spiegato il CEOcitando la "pressione sulle entrate unitarie" derivante da un contesto competitivo., infatti, sono. Il traffico però continua a crescere con unadi unità. Cala un po' il Load Factor (-0,3 punti).Air france - KLM ha, che si attesta a(in diminuzione di 403 milioni) econ una previsione di riduzione dei costi (compresa fra -1% e zero) e di miglioramento del trend per il resto dell'anno. Un aggiornamento più puntuale delle linee strategiche è stato programmato dalla compagnia di volo per il mese di novembre.