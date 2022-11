Air France-KLM annuncia offerta bond subordinati convertibili per 300 milioni

(Teleborsa) -annuncia il lancio di un'i, prive di scadenza e convertibili in nuove azioni o azioni esistenti, per un importo nominale di circa. L'offerta sarà condotta mediante un collocamento riservato a investitori qualificati di 200 milioni di azioni.I proventi netti dell'offerta sono destinati al, emesse nell'aprile 2021 a seguito della pandemia, per sostenere con una iniezione di capitale la compagnia di bandiera a corto di liquidità. Questa operazione segna un ulteriore passo nelle iniziative del Gruppo per accelerare il rimborso dell'aiuto di Stato e rafforzare il capitale proprio per ottimizzare i costi finanziari.L'azionista CMA CGM, che detiene una partecipazione del 9%, ha manifestato l'intenzione di partecipare al collocamento pro-quota.Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, avranno un valore nominale di 100.000 euro e saranno convertibili e/o scambiabili in azioni nuove e/o esistenti di Air France-KLM. Le condizioni definitive dell'offerta dovrebbero essere determinate oggi, mentre la data di regolamento cade il 23 novembre 2022.