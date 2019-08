Air France KLM, a luglio passeggeri in aumento dello 0,9%

(Teleborsa) - Air France KLM annuncia una nuova crescita del traffico passeggeri a luglio. Il Gruppo ha trasportato 8,2 milioni di passeggeri in aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



In crescita sia la capacità (+1,6%) che il fattore RPK (ricavi per chilometro percorso, una misura della redditività dei vettori aerei) salito del 2% che risulta in una leggera variazione in aumento del fattore di carico (o load factor) pari a +0,4 punti percentuali.



Più nel dettaglio, prosegue la corsa della compagnia low cost Transavia che ha servito a luglio 1,8 milioni di passeggeri (+5,8%), aumentando leggermente il livello di load factor (+0,1 punti al 91,5%).



L'attività cargo ha registrato una diminuzione dei ricavi per chilometro (RPK) del 5,8%. Il load factor si riduce del 3,4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA