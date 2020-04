Air France: ipotesi ricapitalizzazione con fondi statali

(Teleborsa) - Le operazioni di partecipazione statale ai capitali delle compagnie aeree potrebbe riguardare non solo Alitalia. La mancanza di liquidità a medio termine riguarda soprattutto le legacy. Tra queste, Air France non ha nascosto le difficoltà che potrebbero manifestarsi prima di tre mesi da adesso, quantunque il Gruppo di cui fa parte KLM abbia fatto richiesta di linee di credito per 6 miliardi di euro alle banche con garanzie offerte per il 75% dalla Francia e per il 90% dall'Olanda che detengono rispettivamente il 14.3 e il 14% del capitale.



L'ipotesi di ricapitalizzazione di Air France da parte del Governo transalpino, dopo le dichiarazioni ministro dell'Economia Bruno Le Maire, appare sempre più concreta, anche perché il Direttore generale della compagnia aerea, Anne Rigail, ha indicato in almeno 18 mesi il ritorno ai livelli di attività di inizio anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA