Air Europa nel gruppo Iag, decisione a gennaio

Lunedì 29 Novembre 2021, 20:30







(Teleborsa) - L'acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag resta ancora in forse. E' quanto ha fatto capire Maria Jesus Lopez, cco di Iberia, dopo che l'operazione da mezzo miliardo di euro ha subito uno stop. Infatti, la Competition and Market Authority britannica si è riservata di procedere a un riesame dei termini della transazione, fissando per il 19 gennaio la decisione definitiva.



Nel contempo, si attende che il 4 gennaio la commissione europea antitrust si esprima sulle operazioni compiute da British Airways e Iberia in termini di offerta di concessioni e finalizzate a ottenere il via libera.