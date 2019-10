Air Europa aumenta le rotte in Brasile per arrivare a trasportare fino a 400 mila passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Air Europa rafforza la sua presenza in Brasile. L'obiettivo è arrivare a trasportare entro il 2020 più di 400mila passeggeri nel Paese sudamericano. Air Europa, divisione aerea del gruppo Globalia, si estende nel nord est del Brasile, con l'introduzione della rotta di Fortaleza. La compagnia aerea spagnola, inoltre, inserisce anche la città di San Paolo tra le destinazioni operate con Boeing 787- 9, il secondo aeromobile della famiglia Dreamliner, il più grande della versione 800 e leader in efficienza ambientale.A partire dal mese di dicembre, Air Europa volerà con due frequenze settimanali da Madrid verso Fortaleza, quarta destinazione brasiliana, prevedendo un aumento dal prossimo giungo 2020 a tre voli settimanali. L'obiettivo è trasportare nel 2020 in Brasile più di 400mila passeggeri, di cui 62.000 si stima visiteranno Fortalezà.«Siamo entusiasti di aggiungere una nuova destinazione in Brasile; Fortaleza è senza nessun dubbio una delle tappe obbligatorie per coloro che intendono visitare il paesè ha commentato Maria Josè Hidalgo» ha commetato il direttore Generale di Air Europa, in occasione della presentazione della rotta a Madrid.