Air China, nuovo volo diretto Roma Fiumicino - Hangzhou

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un nuovo volo diretto di, operativo da oggi (12 giugno 2019), metterà in, antica capitale della seta, distante circa 100 km da Shanghai alla quale è collegata attraverso treni ad alta velocità.I voli saranno operativi tre volte alla settimana (mercoledì, venerdì, domenica) e saranno effettuati con aerei Airbus 330-200.- ha detto il general manager della compagnia aerea cinese,- . Questo si traduce in un incremento del 35% dell'offerta posti di incoming e outgoing su Roma.. Considerando poi anche lo scalo di Milano - ha concluso - in totale sono 24 i voli settimanali diretti dall'Italia alla Cina"., chief commercial officer di AdR, ha ricordato che "".