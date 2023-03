Air Canada torna a collegare direttamente Roma con Montreal e Toronto. La ripresa dei voli tra l’Italia e il Canada è stata inaugurata il 24 febbraio scorso. I collegamenti saranno operati con Boeing B777-300, configurati con un totale di 450 posti: 40 in full flat-bed in Air Canada Signature business class, 24 in Premium economy e 336 in Economica, di cui 30 Preferred che offrono maggiore spazio per le gambe.

«Siamo entusiasti di riavviare i nostri servizi da Roma verso le città di Toronto e Montreal - ha dichiarato Stefano Casaregola, regional manager sales Italy di Air Canada -. I nostri voli diretti tra Roma e il Canada non solo forniranno ai nostri clienti in Italia un collegamento diretto con queste due fantastiche destinazioni, ma anche, attraverso i nostri hub canadesi, maggiori opportunità di connessione verso tutte le destinazioni della nostra impareggiabile rete nordamericana».

Attraverso il suo network, la compagnia canadese offre la possibilità di raggiungere dall’Italia oltre 150 destinazioni tra Canada, Stati Uniti, Caraibi e Sud America.

Il vettore vola dall’Italia verso il Canada più di qualsiasi altra compagnia aerea e anche grazie all’incremento dei voli in partenza da Roma - che aumenteranno da 14 a 18 frequenze settimanali - durante la stagione estiva 2023 offrirà fino a 29 voli settimanali dagli aeroporti di Roma, Milano e Venezia verso il Canada. Dall’inverno prossimo è previsto inoltre un ulteriore ampliamento delle frequenze, con i voli da Roma all’aeroporto Trudeau di Montreal e Pearson di Toronto che si estenderanno a tutto l’anno.