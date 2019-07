AIM, Radici Pietro Industries & Brands entra nel mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovo debutto per l'di Borsa., azienda bergamasca specializzata nella produzione di, ha presentato a Borsa Italiana laalle negoziazioni delle proprie azioni.Un riscontro positivo da parte di circa, con ilcon successo dal global coordinator. La raccolta complessiva è superiore aie un prezzo di emissione pari aL'ammissione di Radici Pietro è prevista per mercoledì 24 luglio, conatteso per il. Il flottante atteso è pari a oltre ilLa raccolta derivante sarà destinata al supporto delche prevede acquisizioni lungo tutta la filiera funzionali ad integrare ed ampliare laIldi Radici,, che ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti del momento positivo che stiamo vivendo e del percorso di avvicinamento alla Borsa fatto finora, chenegli ultimi anni raggiungendo ambiziosi risultati a doppia cifra. Vogliamo continuare a crescere in maniera importante - conclude Palazzi - ed il consenso ottenuto oggi anche dagli investitori ci dà ulteriore slancio per proseguire su questo percorso, pronti a cogliere".