AIM Italia, Reti presenta domanda pre-ammissione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -- tra i principali player italiani nel settore dell', specializzata nei servizi di System Integration - ha comunicato di aver presentato ala comunicazione dialledelle proprie azioni ordinarie su, il mercato dedicato alle PMI.sul mercato AIM Italia, interamente in aumento di capitale, è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali e al dettaglio.delle azioni Reti è stato fissato tra un minimo die un massimo diLa quotazione - si legge nella nota ufficiale - "è finalizzata a sostenere una strategia dioltre che ad accelerare il percorso di crescita organica fondato sullo sviluppo del Campus Tecnologico e delle strategieNel 2019 Reti ha realizzato ricavi perin crescita del +10% rispetto al 2018, con un EBITDA c di euro(10,3% EBITDA Margin)., Presidente e Amministratore Delegato di Reti: "Siamo la primache si quota su AIM Italia. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti oltredi track record e offriamo soluzioni all'avanguardia e completamente customizzate. Il nostro Campus Tecnologico ci consentirà di ricercare costantemente la massima eccellenza all'interno dei 6 Centri di competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP, IOT. Continueremo a incentrare il nostro business sull'ascolto e sul convolgimento della totalità degli stakeholder, seguendo e alimentando la strada della sostenibilità che ci caratterizza. La quotazione rappresenta per noiaprendo il capitale a tutti coloro che, credendo nel nostro progetto, intendono condividere con noi il nostro ruolo di innovatori nel mondo dell