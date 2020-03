AIE taglia stime petrolio: domanda in calo per la prima volta nel 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, per quella che è ladella domanda di petrolio dal 2009. A quantificare l'impatto dell'emergenza sul mercato del greggio è ilnell'ultimo rapporto mensile sul mercato petrolifero, che incorpora gli impatti del Coronavirus.Si attesta quindi intorno ail livello della domanda su base annuale, con un calo appunto di 90 mila barili rispetto al 2019, ma l'AIE ha previsto anche: unoche stima unbarili, l'altroche prevede unabarili.A pesare è l, primo importatore al mondo di greggio, che ha rappresentato lo scorso anno l'80% della crescita della domanda globale, a causa degli effetti dell'epidemia. Per la, la domanda dellaè indicata incon una dstimata indi barili, ma l'AIE scommette anche su unSula febbraio è stato registrato un, principalmente dovuto al crollo di quella degli, "ridotta a un contagocce" secondo lo stesso rapporto dell'AIE. Sostanzialmente invariato l'output mondiale, con la crescita dei paesi non-Opec (+2,4 mln b/g) che compensa il segno meno di quelli del cartello.l'Agenzia prevede che, scendendo al di sotto dei livelli del 2017 mentre la domanda di carburanti per il trasporto "precipita" a seguito del Coronavirus.: più 27,8 milioni di barili a gennaio (per totali 2.930 milioni di barili).L'AIE ha comunque precisato che "la situazione rimane piuttosto fluida, rendendo estremamente difficile azzardare previsioni sull'impatto del virus". "Le prospettive immediate per il mercato petrolifero - si sottolinea - alla fine dipenderanno dalla rapidità con cui i governi si muoveranno per contenere l'epidemia di coronavirus, dall'efficacia dei loro sforzi e dall'impatto persistente della crisi sanitaria globale sull'attività economica".