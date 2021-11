Ai mercati asiatici non riesce il rimbalzo. Tokyo a -1,63%

(Teleborsa) - A picco Tokyo, con il Nikkei 225 che accusa un ribasso dell'1,63%, mentre, al contrario, incolori Shenzhen e Shanghai, che continuano la seduta sui livelli della vigilia. Ai mercati asiatici non riesce quindi il rimbalzo dalle forte vendite di venerdì, con gli investitori che continuano a monitorare gli sviluppi della nuova variante Covid Omicron. Sul fronte macroeconomico, le vendite dettaglio in Giappone sono aumentate meno delle attese in ottobre.

In discesa Hong Kong (-1,15%); sulla stessa tendenza, negativo Seul (-0,92%). In denaro Mumbai (+0,82%); leggermente negativo Sydney (-0,49%).

Le azioni dei casinò di Macao sono crollate a seguito dell'arresto di 11 persone per presunti collegamenti con il gioco d'azzardo transfrontaliero e il riciclaggio di denaro. Sulla Borsa di Hong KOng, MGM China perde il 10%, Wynn Macau l'8% e Sands China il 5%. Meituan, che gestisce una delle più grandi piattaforme di consegna di cibo in Cina, perde oltre il 7% dopo che ha comunicato una perdita di circa 10 miliardi di yuan (1,39 miliardi di euro) per i tre mesi terminati il 30 settembre.



Andamento annoiato per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia in ribasso dello 0,44%. Lieve ribasso per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che presenta una flessione dello 0,57%. Contenuto ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una flessione dello 0,43%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,87%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Lunedì 29/11/2021

00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,1%; preced. -0,5%)



Martedì 30/11/2021

00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)

00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,8%; preced. -5,4%)



Mercoledì 01/12/2021

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 53,2 punti)

02:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,5 punti; preced. 50,6 punti).

