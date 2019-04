Agroalimentare più florido nel Mezzogiorno: fatturato +5,4%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Accade nel settore agroalimentare dove il fatturato è aumentato di più per le imprese del Mezzogiorno che per quelle settentrionali.È quanto emerge dallo studio realizzato dall'ISMEA, in collaborazione con Fiera di Parma e Federalimentare, sulle 1.526 imprese alimentari dotate di bilancio e fatturato superiore a 10 milioni di euro.Dal rapporto emerge che, sebbenesi collochi(dove prevale una presenza ancora massiccia di imprese medio-piccole), negli ultimi tre anni ildell'industria alimentare è cresciuto di più nelleche in quelle delSono molteplici le ragioni del "sorpasso" del Sud, dove nel complesso si contano oltree e quasi, pari al 18,5% del tessuto imprenditoriale del Sud: la presenza di imprese più giovani e più dinamiche; la maggiore presenza di imprese di medie dimensioni il cui fatturato è cresciuto più della media; la rappresentatività di comparti floridi come quello lattiero-caseario, vino, salumi e carni; la specializzazione in comparti specifici come caffè, cioccolato e confetteria (+14%), prodotti da forno (+18%), olio (+21%).Uno degli elementi di competitività è rappresentato dale di fatto il 55% di un campione di imprese intervistato prevede nella propria strategia di comunicazione la dicitura "100% italiano".