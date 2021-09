Agroalimentare, Patuanelli: servono soluzioni su gestione rischio

1 Minuto di Lettura

Martedì 7 Settembre 2021, 15:45







(Teleborsa) - Il settore agroalimentare è trainante per il nostro Paese ma "l'ortofrutta vive un momento difficile a causa di alcune questioni come la gestione del rischio per le calamità naturali: bisogna trovare soluzioni per sostenere il reddito degli agricoltori e dei produttori". Lo ha detto il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a margine del MacFrut in corso a Rimini.



Gli effetti del cambiamento climatico, ha spiegato Patuanelli, "si combattono con alcuni strumenti di prevenzione e protezione su cui gli imprenditori devono investire e noi li accompagnamo con strumenti come Transizione 4.0, nuova Pac e Psr.



Dall'altro lato - ha ricordato - oggi le calamità non sono più eventi eccezionali, bisogna passare da un sistema di gestione del rischio con indennizzi ex post a un sistema di sostegno e garanzia del reddito agricolo. Ragioniamo su come stimolare senza obbligare all'assicurazione, ma ragioniamo anche dell'obbligo assicurativo", ha concluso.