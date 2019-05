Agroalimentare: oltre 56mila imprese e un fatturato che supera i 140 mld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oltre, con +2,8% nel 2018 rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013, che rendono ilSono i dati che emergono dal Rapporto sull'Industria alimentare in Italia, stilato dalla Luiss Business School e presentato oggi a Roma in occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: cuore del Made in Italy"., voce fondamentale per il settore e che certifica il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo., sinonimo di qualità grazie a un insieme di fattori tra cui il più importante è il prodotto, risultato della trasformazione di ingredienti semplici ma di elevato livello, integrati attraverso un processo produttivo e un know how unico al mondo", commenta Federalimentare.Indicativa e significativa è lache, con 200mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche (822 denominazioni DOP, IGP e STG su 3mila circa nel mondo) per un valore di 15 miliardi alla produzione e di 8,8 miliardi all'export, pari al 18% del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni."Sono dati - ha detto il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio - che mostrano un, che trasformano le materie prime italiane e straniere in un prodotto lavorato e richiesto in tutto il mondo".Ma non mancano le criticità. Una fra tutte, spiega la Federazione, è la ", in maggioranza (98%) piccole e micro e solo l'1% con più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di presentarsi sui mercati esteri come un sistema produttivo compatto e portatore di valori unitari, anziché come un agglomerato di brand differenti".