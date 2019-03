Agroalimentare: export record in Cina, +450mln nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2018, l'hala cifra record di, valore. È quanto emerge da un'secondo cui l'Italia diverrà il primo paese del G7 a supportare formalmente la "Belt and Road", la nuova Via della Seta su ferro voluta dal Presidente cinese Xi Jinping. Opera che ha generato più di qualche dubbio negli Stati Uniti.Secondo Coldiretti,Con un, infatti,ha superato la Spagna, divenendo così il. Per quanto riguarda la frutta fresca, ad esempio,. Può esportare solo kiwi e agrumi, mentre restano bloccate le produzioni di mele e pere, oggetto di uno specifico negoziato., secondo l'Associazione, se si vuole continuare a percorrere la strada, che nelle importazioni agroalimentari verso l'Italia ha superato del 33% il valore delle esportazioni.Coldiretti, inoltre, ha rilevato comesianodell'entrata in vigore, il 26 agosto 2018,, così da smascherare l'inganno dei prodotti coltivati fuori dai confini nazionali, poi importati per essere venduti come nostrani.A questo proposito, l'Associazione ha ricordato comesia al. Motivo per cui è importante mantenere alta la guardia nel garantire la sicurezza dei prodotti che varcano la frontiera.