Agroalimentare, export agroalimentare +11% nel 2021

(Teleborsa) - Le esportazioni italiane di cibi e bevande nel 2021 hanno superato il traguardo dei 50 miliardi di euro, raggiungendo un valore di 52 miliardi di euro (+11% sul 2020). E' quanto emerge dai dati pubblicati da Ismea o Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, che si occupa di studi e ricerche del settore.



A concorrere al risultato sono soprattutto le esportazioni dell'industria alimentare (+11,6%); segno positivo anche per la componente agricola (+8,8%).



Contestualmente, nell'anno appena trascorso le importazioni agroalimentari registrano una crescita di quasi il 12% sul 2020, raggiungendo un valore di oltre 48 miliardi.



Per effetto di queste dinamiche la bilancia commerciale del settore si conferma, oltre che in attivo, in ulteriore miglioramento nel 2021.