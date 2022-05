Agroalimentare, ENEA: al via le candidature al "Carlotta Award 2022" per scienziate under 40

(Teleborsa) - Al via la seconda edizione del premio "Carlotta Award 2022" riservato alle ricercatrici under 40 impegnate nel miglioramento genetico del frumento e degli altri cereali. Per partecipare al premio occorre presentare la propria candidatura entro il 15 giugno 2022.

Il premio "Carlotta Award 2022", promosso da ENEA, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e METROFOOD, è dedicato a Carlotta Parisani Strampelli moglie e collaboratrice del grande genetista italiano Nazareno Strampelli, per il suo importante contributo all'ottenimento di nuove varietà di grano altamente produttivo, già celebrata nel 2018 con la prima edizione della manifestazione, nella ricorrenza del 150° anniversario della sua nascita.

Le vincitrici saranno selezionate da una giuria di esperti che valuteranno il lavoro sperimentale più originale, in cui la candidata dovrà comparire come unico o primo autore, corredato da un dettagliato curriculum vitae e dall'elenco delle pubblicazioni. A pari merito sarà premiata la più giovane come incentivo per la sua crescita scientifica e professionale e verranno assegnate anche quattro menzioni speciali.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bologna ad ottobre nell'ambito della seconda edizione del Convegno Internazionale "From Seed to Pasta IV", il più importante congresso internazionale sui cereali e prodotti alimentari derivati (Bologna, 26-28 ottobre 2022).