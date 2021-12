Agricoltura, Patuanelli ripartisce 10 milioni fra filiere minori

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli ha firmato il decreto per la ripartizione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio di alcune filiere minori come quelle apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.



Il decreto, emanato dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, fissa i criteri per la concessione di aiuti, nel rispetto del limite massimo consentito, e per l'effettuazione di investimenti in ricerca e promozione.

Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2021, ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 ed è utilizzato per concedere aiuti alle aziende agricole che ne facciano domanda e siano in possesso di determinati requisiti. In particolare le risorse sono così ripartite: alla filiera brassicola vanno 3,5 milioni di euro, alla canapa 3 milioni di euro, alla frutta a guscio sono destinati 3 milioni di euro e all'apicoltura vanno 500.000 euro.

(Foto: Joao Marcelo on Unsplash)