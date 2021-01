© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anchesono stati erogatidi euro alattraverso i, cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). E' quanto annunciato dal, secondo cui si tratta didestinati al sostegno di investimenti per laNelerano disponibili, di cui oltre un quarto (il 27,3%) destinati ad investimenti per innovazioni dei processi produttivi, quasi un quarto (il 22,1%) a sostegno delle imprese agricole virtuose dal punto di vista ambientale (in particolare agricoltura biologica), il 7,8% riservato a imprese agricole operanti in aree montane e svantaggiate, il 7,1% a sostegno dei giovani agricoltori, il 7% per indennizzare gli agricoltori danneggiati da calamità naturali conseguenti ai cambiamenti climatici., sono stati utilizzati complessivamentedi euro (il 58% dei fondi assegnati all'Italia), gli altri 9 miliardi potranno essere utilizzati nei prossimi 3 anni. Guardando al trend di spesa degli ultimi anni, il settore dello sviluppo rurale ha impiegato risorse per: 3,19 miliardi nel 2018, 3,03 miliardi nel 2019, 3,05 miliardi nel 2020.Fra le ala Provincia autonoma di, ile la, mentre i ritardi maggiori si riscontrano al Sud.