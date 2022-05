Agricoltura, MISE apre accesso a Fondo investimenti innovativi

Mercoledì 4 Maggio 2022, 13:30







(Teleborsa) - Il MISE rendo noto che, dal 23 maggio al 23 giugno 2022, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.



Il decreto del MISE, che disciplina le modalità di presentazione delle domande, mette a disposizione 5 milioni di euro.



Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.