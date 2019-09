Agricoltura, ENEA premiata per studi su serre verticali

(Teleborsa) - ENEA ha ricevuto il premio ALBA per gli studi innovativi nel campo delle Vertical Farm, le serre verticali basate sulla coltivazione idroponica di specie vegetali senza consumo di suolo e ricorso a pesticidi.



La prima Vertical Farm italiana è stata presentata da ENEA a EXPO Milano 2015. Si trattava di un prototipo di 5 metri d'altezza adibito alla coltivazione di lattuga e basilico, con un rendimento quasi doppio rispetto alle colture tradizionali: da 6 a 14 cicli di raccolta/anno per l'insalata con un risparmio del 95% di acqua (2 litri per un 1 kg di lattuga contro i 40-45 litri/kg in un campo).



Assegnato ogni due anni dall'Associazione per il Lifestyle, il Benessere e l'Alimentazione (ALBA), il riconoscimento è stato ritirato dalla ricercatrice ENEA Gabriella Funaro.