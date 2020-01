Agricoltura, crescono imprese guidate da under 35: Italia leader in UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inè in atto unoallacon oltrealla guida di imprese agricole, un primato a livello comunitario con uno straordinario aumento delE' quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Infocamere al terzo trimestre 2019 in occasione della consegna degli, il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro con i giovani veriNel nostro Paese, sono oltrein tutti i comparti produttivi, dal commercio alla manifattura, dall'abbigliamento ai servizi con il settore agricolo che vanta più delMa c'è anche una, ci pensa lache hanno presentatocon progetti imprenditoriali respinti pere ilmessi a disposizioneAnche per quanto riguarda lesolo poco più delladenuncia Coldirettier chi ha già effettuato gli investimenti e rischia ora di trovarsi "scoperto" dal punto di vista finanziario. Il risultato è lahe leavrebbero potuto sviluppare.