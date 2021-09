Agricoltura, CIA mette a confronto candidati sindaco di Roma

Martedì 21 Settembre 2021, 15:00

(Teleborsa) - Tre degli aspiranti Sindaco di Roma - Carlo Calenda, Roberto Gualtieri e Virginia Raggi - a confronto sulla politica agricola romana. Un incontro organizzato dalla CIA - Agricoltori italiani con i candidati alle prossime elezioni, per parlare di relazioni sindacali, snellimento della burocrazia, istituzione di un assessore dedicato e, soprattutto, valorizzazione del settore primario. Roma è infatti il più grande comune agricolo d'Europa, con 50 mila ettari coltivati e un valore di oltre mezzo milione di euro per la città.

"Roma ha grandi possibilità di sviluppare l'agricoltura metropolitana e periurbana, creando nuove fonti di reddito e occupazione, soprattutto se amministrazione comunale e organizzazioni agricole lavorano bene insieme", ha sottolineato il presidente nazionale di CIA, Dino Scanavino.

"Per Roma vogliamo l'eccellenza e non dimentichiamo la sua vocazione agricola", ha affermato Calenda, che punta sull'istituzione di un assessore all'Agricoltura, sulla modernizzazione e innovazione del settore, su semplificazioni burocratiche e sui prodotti locali ed a km zero, senza dimenticare la concertazione.

Anche Gualtieri punta sulla concertazione ed afferma che "c'è bisogno di un patto con gli agricoltori per costruire strategie condivise e fare della Roma agricola un modello e un motore dello sviluppo, non solo dal punto di vista produttivo, ma anche della sostenibilità e dell'innovazione". Di qui la necessità di curare il verde urbano e tutelare il suolo, combattendo lentezze ed inefficienze della burocraz

L'attuale sindaca Virginia Raggi ha voluto sottolineare che le richieste degli agricoltori sono già state in parte accolte, grazie al " Piano Agrifood", che punta ad accorciare la filiera, sostenere le aziende agricole e valorizzare il territorio, ridurre gli sprechi, incoraggiare la crescita di agriturismi e agriasili ed incentivare la diffusione di energia verde. "Stiamo lavorando anche sulla semplificazione dell'iter burocratico", ha affermato Raggi, citando l'apertura dello Sportello unico per le attività agricole.