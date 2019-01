Agricoltura, allarme gelo per fronte aria fredda dai Balcani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Tra i numerosi disagi e danni possibili anche in pianura, l'improvviso forte freddo mette a rischio verdure e ortaggi coltivati nel cosiddetto "pieno campo"., come sottolinea Coldiretti,assolutamente impreparate a sopportare un così repentino sbalzo termico.Oltre che sui rilievi già da sotto i 1000 metri delle località del centro nord,. il che significa la certezza di gelate in grado di compromettere gran parte delle coltivazioni invernali, come, con danno economico rilevante per gli agricoltori e difficoltà nel rifornimento di verdura fresca.Lo sbalzo termico giunge al termine di un, con caldo e siccità alternati a violenti temporali che hanno causatoE sempre causa maltempo,che hanno provocato appunto nell'anno appena finito la perdita del 65% della produzione,Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.