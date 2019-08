Agricoltura, -20% produzione mele in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una riduzione importante, quella della produzione e delSecondo, il raccolto dovrebbe essere dicon unrispetto allo scorso anno.Netta perdita ine nei paesi produttori dell'. La stima per l'Italia è una produzione di, leggermentela produzione del, mentre per l'Alto Adige si stima una produzione in linea con lo scorso anno e inferiore alla media. In ribasso la produzione ine del, mentre torna livelli nella media quella dellaCome due anni fa, il raccolto sarà, dove si prevede una riduzione del raccolto del 44% rispetto allo scorso anno. Ine in, paesi interessanti per l'export italiano, si aspettanodella produzione rispettivamente dele del, mentre è incon un +12% rispetto alla scorsa stagione.