Agilyx passa al main market della borsa di Oslo

(Teleborsa) - Agilyx si è traferita da Euronext Growth Oslo al mercato principale di Oslo Bors (che fa parte del gruppo Euronext). Si tratta del decimo trasferimento finora quest'anno, e con questo Agilyx sono 212 le società quotate sul mercato principale.



Agilyx offre una soluzione per deviare i rifiuti di plastica dalle discariche e convertirli in nuovi prodotti di valore. L'azienda è stata la prima a creare un impianto di riciclaggio di sostanze chimiche plastic-to-plastic a circuito chiuso su scala commerciale e detiene oltre 17 brevetti. La capitalizzazione di mercato della società è di circa 1,7 miliardi di NOK (circa 167 milioni di euro).



"Mentre stiamo guadagnando slancio, è sempre più importante che il titolo Agilyx sia attraente per una gamma più ampia di investitori e sappiamo che la quotazione su Oslo Bors contribuirà a questo - ha commentato Tim Stedman, CEO di Agilyx - Siamo grati per la fiducia che i nostri investitori hanno riposto in noi e non vediamo l'ora di continuare nella nostra missione di utilizzare la tecnologia per risolvere il problema globale dei rifiuti di plastica".