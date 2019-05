Agile: tavolo al Mise, proposte per ricollocazione 145 disoccupati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un, a supporto dellaancora(ex Eutelia). E' stato al centro di un, presieduto dal vice capo di Gabinettoa cui hanno partecipato i rappresentanti del, diIl progetto, informa il ministero, è articolato inche prevedono il potenziamento della governance, l'analisi delle caratteristiche anagrafiche e professionali dei lavoratori, finalizzata a ricostruire il loro curriculum lavorativo e individuare il percorso di reinserimento più adatto e, infine, la possibilità di realizzare riqualificazioni e ricollocazioni personalizzate rispondenti alle caratteristiche di ciascun lavoratore."Ilche è stato presentato oggi - ha detto il vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial -per cercare di trovare una soluzione per la ricollocazione dei lavoratori di Agile che aspettano risposte da 10 anni. Il modo in cui è stato strutturato dà atto che dietro c'è un intenso lavoro anche con le sedi territoriali".