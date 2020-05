Agenzia Spaziale Italiana, Corte Conti approva relazione controllo gestione 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Sezione controllo sugli Enti dellala relazione sul risultato delfinanziaria 2018 dell', l'ente che opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente in coerenza con il, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il, nonché dei programmi dell'(Agenzia Spaziale Europea).Il rendiconto relativo all'esercizio 2018 mette in evidenza un(nel 2017 l'avanzo era stato pari ad euro 58.850.451), un avanzo di amministrazione di 266.143.477, in decremento del 20,23% rispetto all'esercizio precedente, mentre ilrispetto all'esercizio 2017 e ilnetto, che si attesta sui 626.968.689 euro,La Corte segnala però lasull'efficacia dell'utilizzo delle risorse di cui viene dotata l'Agenzia, dovuto al fatto che il(ora MUR)da inserire nel "Piano". La Corte dunque sollecita ilall'adempimento di legge.Relativamente all'attività negoziale, la Corte rileva, chenel 2018 per, nell'87,50% dei casi si è fatto ricorso ad ae sollecita, quindi, una "migliore evidenza della gestione contrattuale e amministrativa" con la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web.Per quanto riguarda le, ossia quelle detenute attraverso l'unica, nelle società, la Corte dei conti invita l'Ente ad adottare ogni iniziativa affinché, nel prossimo piano di revisione ordinaria, venga completato ildi tutte le partecipazioni, incluse quelle indirette.