Agenzia sicurezza, Alfredo Principio Mortellaro è il primo direttore per un anno

(Teleborsa) -è stato nominatodella nuovadelle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ().La nomina è stata approvata dal, riunitosi ieri 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli., anche se il decreto istitutivo prevede una durata massima di tre anni rinnovabile una sola volta.L'Ansfisa era stata, in sostituzione della precedente Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (), che è stata dunque, per accorpare in capo ad un'unica autorità presso il MIT le tematiche relative alla sicurezza di strade e ferrovie.La nuova Agenziasull'esecuzione dei lavori, in particolare di costruzione, manutenzione straordinaria, ripristino in efficienza e adeguamento delle infrastrutture stradali e autostradali, ivi compresi gli altri interventi che i concessionari sono tenuti ad eseguire nell'ambito di rapporti concessori disponendo, ove necessario, le misure correttive utili per superare gli eventuali aspetti critici per la sicurezza stradale e autostradale.