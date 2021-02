© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida sulla Tessera sanitaria ed un filmato, sul canale YouTube delle Entrate, che illustra in pochi passaggi come e quando utilizzarla., l'Agenzia delle Entrate vuole fare la sua parte per garantire un accesso semplice e veloce alle prestazioni sanitarie. Ecco perché" ha dichiarato ilOltre 11 milioni e 350mila tessere sanitarie emesse nel corso dell'anno 2020. Di queste, quasi 10 milioni e 230mila valgono come "Carta nazionale dei servizi" (CNS) e consentono di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni (sono le tessere sanitarie dotate di microchip). Circa 521mila sono le tessere inviate alle famiglie con bambini neonati. Più di 2 milioni e 100mila emesse agli assistiti dal Sistema Sanitario Nazionale che sono nati all'estero. E ancora, oltre 2 milioni e 600mila duplicati emessi per furto o smarrimento nei 12 mesi da poco trascorsi. In particolare, quasi 2 milioni di questi duplicati riguardano Carte nazionali dei servizi (CNS).La Tessera Sanitaria - spiega l'Agenzia delle Entrate nella guida - è il documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Dal 2011 è stata sostituita da una nuova versione dotata di microchip: la Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) che, una volta attivata, consente anche di accedere ai servizi online delle amministrazioni pubbliche. La Tessera, che vale di norma 6 anni, può essere utilizzata sia per usufruire dei servizi sanitari nazionali sia per comunicare in modo certificato il proprio codice fiscale. Alla sua scadenza verrà automaticamente spedita al cittadino una nuova tessera all'indirizzo di residenza risultante in "Anagrafe Tributaria".. Se la tessera sanitaria viene smarrita, rubata o si deteriora, e' possibile chiederne un duplicato. La richiesta di una Tessera senza microchip può essere presentata online, senza registrazione, nella sezione Richiesta del duplicato. Per ottenere un duplicato di una Tessera con microchip (TS-CNS) occorre accedere, invece, in area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mediante credenziali SPID, CNS, CIE o Fisconline. In alternativa alla procedura online il contribuente può trasmettere a un ufficio dell'Agenzia, via PEC o e-mail, il modulo di richiesta (modello AA4/8), compilato e sottoscritto, allegando una copia del documento di identità. La richiesta può essere inviata anche con il servizio web del portale Sistema tessera sanitaria. E' possibile inoltre rivolgersi presso un qualunque ufficio dell'Agenzia o alla propria Asl.