(Teleborsa) - Ladi ridurre al massimo gliin scia all'emergenza sanitaria esplosa nel nostro Paese e alleche ne sono seguite, ha, in molti casi, aperto la strada alla. Ottenere il rilascio di unrichiedere rimborsi, registrare un atto: operazioni che si possono fare ine senza. E' l'effetto delle procedure introdotteche consentono ai contribuenti diPer ai cittadini è stata realizzatache consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione,Gli strumenti informativi di cui dispone l'Agenzia per assistere i contribuenti sono molteplici: leMolti dei servizi erogati allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codiceche puo' essere richiesto online o attraverso l'app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell'Agenzia si può accedere ai servizi online tramite