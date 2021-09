Agenzia Dogane, nel 2020 contributo per l'erario di 62,4 miliardi

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 11:15







(Teleborsa) - Nel 2020 il contributo per l'erario fornito dalle varie attività dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli è ammontato a circa 62,4 miliardi di euro.



Questo il dato cumulativo fornito dall'Agenzia in base ai risultati di tabacchi, giochi, energia e alcolici e dogane vere e proprie. In dettaglio, dai dazi e dall'IVA delle dogane sono stati ricavati 11,99 miliardi, dai tabacchi 14,06 miliardi, dai giochi (prelievo erariale, utile erariale e imposta unica) 7,24 miliardi.



Il contributo più cospicuo arriva da energia e alcolici, a titolo di accisa e altre imposte minori, pari a 29,10 miliardi di euro.