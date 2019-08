Agenzia delle Entrate, via allo sconto in fattura su Eco e Sisma bonus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo quanto previsto dall', i contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possonodi pari ammontaredegli interventi.Questa opzione andrà comunicata o sul sito, o agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, e vengono evidenziate anche alcunein materia di. Lo sconto, infatti, è, l'importo è calcolato tenendo conto dellenel periodo d'imposta. Il fornitore che ha praticato lo sconto, recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare. A tal fine, il fornitore deve confermareavente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità disponibili sul sito dell'Agenzia.Successivamente, il modello F24 dovrà essere presentato, pena il rifiuto dell'operazione. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere, ma non potrà essere richiesto un rimborso, in alternativa il fornitore puòcon esclusione della possibilità di. Il cessionario del credito può utilizzarlo in, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.