Agenzia delle entrate: saldo e stralcio per oltre 12 milioni di posizioni debitorie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per inaugurare il nuovo annoE così vecchie multe, bolli auto o tasse non pagate tra il 2000 e il 2010, a partire dal primo gennaio 2019, sono state annullate. Per comprendere se si fa parte dei "graziati" il decreto fiscale collegato alla manovra prevede. Direttamente da casa, infatti il contribuente potrà verificare la cancellazione entrando nell'area a lui riservata dall'Ader. Una volta nel sito la prima modalità di accesso con cui entrare nel sistema sarà(Sistema pubblico di identità digitale).La seconda possibilità sarà digitarecomposte da Codice fiscale, password e Pin. La terza, da poter utilizzare nel caso mancassero le prime due chiavi di accesso, èe l'utima infine è quella data dalla Smartcard oAd essere, come quelli derivanti dal recupero degli aiuti di Stato o derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti,L'articolo 4 del decreto prevede infine chementre gli importi versati dopo il 24 ottobre (entrata in vigore del decreto) potranno essere eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento o considerati come debiti scaduti o in scadenza.