© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -oggi, 21 febbraio,, la. Il prontuario,, illustra agli avventori il funzionamento del "Sisma Bonus", definisce i soggetti interessati dai benefici e i vantaggi fiscali, oltre a spiegare le modalità con cui accedere alla misura.Secondo la guida,mirati ad adottare misure antisismiche. Nell'ambito del ", inoltre, laè valida per ledal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021euro per immobile, ripartite in cinque quote annuali di egual misura per l'anno in cui sono state sostenute e per i successivi.dell'investimento sostenutolo stesso; mentredella spesa se questa consente il. Tra le spese, rientrano anche quelle per la verifica e per la classificazione sismica degli edifici.Infine, la guida mette in luce le nuove detrazioni per l'acquisto di case antisismiche nei Comuni che sorgono in zone ritenute a "rischio sismico 1".