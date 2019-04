Agenzia delle Entrate, e-fatture: tutto pronto per pagamento imposta di bollo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha reso disponibile, attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all'operatore Iva di verificare iltrasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.In particolare, spiega l'Agenzia in una nota,il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette, se necessario, di- Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest'anno, che ha istituito gliL'Agenzia ricorda che, "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere effettuato entro il, tenuto conto che il