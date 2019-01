AGCOM: Tim resta dominante anche con lo scorporo della rete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo scorporo della rete in una società ad hoc non cambia la posizione diche resta un soggetto con una significativa forza di mercato (Smp) ai fini della, sia per quanto riguarda la tipologia merceologica sia in relazione al livello di mercato. Le due società alle quali viene attribuita la rete rimangono comunque controllatiQueste le conclusioni dell'Authority per le comunicazioni che ha messo a punto lo schema di provvedimento - pubblicato sul proprio sito per avviare la procedura di consultazione pubblica che durerà 45 giorni - con cui notificherà la sua decisione aIn particolare, precisa l'Autorità nel documento, le societàe quest'ultima mantiene dunque il controllo sulle decisioni di mercato e sui prezzi dei servizi venduti daPertanto,(nel suo insieme, come Gruppo) mantiene l'incentivo e la capacità di favorire le sue società,Il progetto diprevede appunto la creazione di una società separata, denominata "NetCo", controllata al 100% dama gestita da organi direttivi distinti con pieni poteri esecutivi.