Agcom, ricavi pubblicità online superano quelli televisivi

(Teleborsa) - Nel 2019 per la prima volta i, raggiungendo il 41% del totale, a fronte del 39% della tv.È il dato che emerge dal report "Pubblicità online", pubblicato dall': internet e tv detengono la quasi totalità della raccolta, lasciando il 7% alla stampa quotidiana e il 6% alla radio e alla stampa periodica.La tendenza, secondo le prime stime dell'Authority, sarà: nonostante l'impatto della pandemia, è infatti atteso un ulterioreSecondo l'analisi contenuta nel Focus Pubblicità Online, la distribuzione della raccolta pubblicitaria sul web mostra un, nel quale l', mentre la restante quota è costituita da migliaia di operatori che ottengono dalla vendita di spazi pubblicitari ricavi marginali.La ripartizione delle entrate da pubblicità per categoria di operatore evidenzia unarispetto ai publisher e alle concessionarie tradizionali.Indipendentemente dagli scenari prospettati per il 2020 a seguito della crisi epidemica, si prevede, infatti, che la quota delle piattaforme continui ad aumentare raggiungendo, in termini di ricavi lordi, l'80% del totale.