Agcom, ecco quanto tempo si passa navigando sul web: in media più di due ore

Europei sempre più connessi. Secondo una ricerca condotta dall'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Agcom il tempo medio della navigazione in internet è superiore alle due ore in Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. A giugno scorso la media era arrivata a più di due ore, con una crescita di circa il 4 per cento rispetto al dicembre dell'anno precedente.



Ma tutto questo tempo in cosa viene speso dagli utenti? Google e Facebook si collocano ai primi posti in tutto il mondo per quanto vengono utilizzati con un totale di navigatori rispettivamente pari al 95 e all'80 per cento.



Instagram ottiene buone performance in Italia, Inghilterra e Spagna raggiugendo oltre il 50% degli internauti, mentre Twitter è maggiormente utilizzato in Spagna e Regno Unito. © RIPRODUZIONE RISERVATA