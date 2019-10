Agcom, calo delle linee fisse, -8,4 milioni in quattro anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'(AGCOM). Nel giugno del 2015 oltre il 92% degli accessi alla rete fissa era in rame, dopo quattro anni questiNello stesso periodo (giugno 2015 - giugno 2019). Il peso delle linee broadband in tecnologia xDSL risulta inferiore al 45%. Tale dinamica si riflette in un aumento delle prestazioni della rete in termini di velocità di connessione: le linee con velocità inferiore ai 10 Mbit/s, infatti, rappresentano a giugno 2019 circa il 22%.Tale dinamica si riflette in un: le linee con velocità inferiore ai 10 Mbit/s, infatti, rappresentano a giugno 2019 circa il 22%. delle linee broadband e ultrabroadband, rispetto ad oltre il 70% del giugno 2015. Nello stesso periodo, viceversa, ilè passato dal 5,6 al 50,3% delle linee broadband e ultrabroadband. Il quadro competitivo degli accessi broadband e ultrabroadband vede(16,8%), e da Wind Tre e Fastweb (rispettivamente 14,8% e 13,5%). Nella rete mobile, si registra su base annua un aumento complessivo di 3 milioni di sim.