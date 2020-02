Agcom-Assocontact: rafforzamento contrasto telemarketing selvaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ladel tavolo da parte diper raddoppiare glicontro il telemarketing selvaggioutile perché dàsul cammino virtuoso già intrapreso con OIC, contribuendo a discriminare e isolare chi non rispetta le regole; strategica perché riunisce allo stesso tavolo tutti gli attori della filiera affinché mettano in campo soluzioni comuni" dichiaraVice Presidente di Assocontact – Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing.Nell'ambito del lavoro per l'individuazione di nuovi strumenti per contrastare il telemarketing selvaggio l'AGCom ha riunito tutti gli attori della filiera individuandoche vengono abitualmente sfruttati dagli operatori più aggressivi:con il numero di telefono di chi chiama nascosto;"Resistono delleche sfuggono ancora la regolamentazione e plaudiamo a tutte le iniziative, come questa dell'AGCom, adottate per mettere definitivamente al bando pratiche scorrette e illegali, lesive del rispetto, del diritto e della dignita' delle persone, cittadini e lavoratori, e deglicontinua il Vicepresidente.Solo l'intervento congiunto di tutti gli attori del sistema può dare la stabilità dove costruire tutti insieme nuoviOgnuno qui deve fare la propria parte e Assocontact da tempo porta avanti una battaglia per la qualita' con l'istituzione del Bollino Blu: una certificazione di qualità che però ha bisogno del riconoscimento pubblico e di un piu' ampio alveo normativo nel quale essere canalizzata. Nell'interesse di tutti - conclude Davide Natale -