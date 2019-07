Agatos, ufficializzato il bilancio d'esercizio

(Teleborsa) - Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Agatos. L'assemblea, alla presenza di portatori di un numero di azioni pari al 55,48% del capitale sociale, ha preso in esame ed approvato i risultati dell'anno 2018 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.



Esaminata anche la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione ed approvata all'unanimità la proposta di portare a nuovo la perdita di 1.608.767.



Nel corso dell'Assemblea è stato espresso apprezzamento per i progetti in corso e riguardo l'opportunità di crescita nel biometano, nell'efficienza energetica e nel fotovoltaico.



(Foto: American Public Power Association on Unsplash) Ultimo aggiornamento: 12:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA