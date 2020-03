(Teleborsa) - Agatos fa sapere che, alla chiusura del periodo di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "AGATOS 2018-2020 7%", avvenuta in data 20 marzo 2020, non sono state presentate richieste di conversione in azioni da parte degli obbligazionisti. Ultimo aggiornamento: 16:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA