Agatos costituisce con due partner una ESCO per impianto biometano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, annuncia di averper la realizzazione di unsull'innovativo processodel brevettodi Agatos. L'impianto produrrà circastandard di biometanoLadella società veicolo costituita oggi è di unaspecializzata nel finanziamento di impianti di efficientamento energetico.alla società con unacome anche un importante, che oltre all'area per la costruzione conferirà alla società anche tutta la biomassa necessaria all'alimentazione dell'impianto. Questa biomassa comprende iovenienti dagli allevamenti di suini, polli e bovini ed i sotto-prodotti derivanti dalle coltivazioni agricole della stessa azienda agricola e di alcune aziende del territorio collegate.L'Agronomo, che opera da tempo nello staff di Agatos, hadell'operazione che, grazie al processo BIOSIP AGRI, permette dinelle matrici in entrata utilizzando un processo di separazione privo di additivi chimici.Le società delsi occuperanno sia dellache dellae della successivadell'impianto. La conduzione verrà fatta con la fattiva collaborazione dell'azienda agricola.Il titolo oggi guadagna oggi l'8,7% sul Listino.