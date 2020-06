Agatos, assemblea approva raggruppamento e aumento riservato a Nice & Green

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L?assemblea di Agatos ha deliberato all'unanimità in merito all'operazione dinel rapporto diordinaria, da attuarsi. Tale raggruppamento ridurrà il numero delle azioni da 92.791.889 a 9.279.188 con conseguente aumento del valore della singola azione di pari rapporto.E' stata poi approvata la proposta del CdA disenza annullamento di azioni, coprendo tramite tale riduzione l'importo eccedente il terzo del capitale sociale delle voci negative di patrimonio netto complessivamente rilevate al 29 febbraio 2020, pari a Euro 10.885.787.Approvata infinein azioni Agatos di un importo complessivo pari a massimi, investitore professionale con sede a Nyonn (Svizzera); di conseguenza è stato deliberato l'aumento del capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo pari a 5 milioni, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Agatos in circolazione alla data di emissione. Tale aumento è conseguente all'in data odierna con Nice & Green che prevede, inter alia, l'impegno di quest'ultimo a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni Agatos per un controvalore complessivo pari a Euro 5 milioni, con una prima tranche di 1,5 milioni di Euro ed altresette da 0,5 milioni di Euro ciascuna.