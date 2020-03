Ag.Entrate: pronti a nuovo calendario versamenti

(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate è pronta a gestire il rinvio dei versamenti del 16 marzo. Il direttore generale Ernesto Maria Ruffini, si legge in una nota, "ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze di oggi relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale".



In programma domani sabato 14 marzo, o al più tardi a domenica, il Consiglio dei Ministri chiamato a varare il dl coronavirus con le misure economiche e previdenziali per fronteggiare l'emergenza.







